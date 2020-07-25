Elçin Özsoy kimdir? Elçin Özsoy nereli, kaç yaşında öldü?

Elçin Özsoy hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Başarılı DJ, Eskişehir'de doğdu ve yaklaşık 12 yıldır DJ olarak sevenlerine müzik ziyafeti sunuyordu. Özsoy, 25 Temmuz günü hayatını kaybetti.

ELÇİN ÖZSOY KİMDİR?

Özsoy, Eskişehir'de dünyaya geldi. 12 yıl kadar bir süre DJ olarak görev yaptı. Ancak 2010 yılından bu yananradyo programcılığını yürüttü. Radyoculuğa başlamasının sebebi olarak da müziği sevmesini ve onu bilmesini gösteriyor. Bu nedenle müziğe olan ilgisini daha ileri taşıyabilmek adına radyoculuğa adım attı.

Radyoculukla alakalı olarak herhangi bir eğitim almayan Özsoy, 2010 yılında Rock FM'e başladı. Cover Station/Mixed Folder adında programlarla 4 yıl boyunca görev yaptı. Mixed Folder ile Açık Radyo'da programlarına devam etti.

Özsoy, 25 Temmuz 2020 tarihinde yaşamını yitirdi, ancak ölüm sebebi henüz bilinmiyor.