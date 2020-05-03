Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MALATYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Malatya'da ise aynı saatte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak duyuruldu.