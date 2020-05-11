Elazığ'da sosyal mesafeli sahur halayı renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ'da her Ramazan ayında gelenek haline gelen sahur halayı bu sefer sosyal mesafeye uyularak çekildi. Belediyenin tur otobüsüyle sahurda sokak sokak gezen davullu, klarnetli ekibe vatandaşlar, balkonlarından eşlik etti.Yıllardır süren sahur halayı geleneği ise sosyal mesafeye uyularak çekildi.

GELENEKSEL SAHUR HALAYI

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya ve sosyal mesafeye dikkat ediyor. Kentte tüm kurumlar üzerine düşen görevi yaparken, sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda belediyenin tur otobüsü davul ve klarnet eşliğinde sokak sokak gezerek gelenek haline gelen sahur davulcularının görevini yaptı. Davul ve klarnetin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak müziğe eşlik etti, her yıl geleneksel hale gelen sahur halayı ise sosyal mesafeye uyularak çekildi. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, evde kal çağrıları da yapıldı.

"VATANDAŞLAR BALKONDAN EŞLİK ETTİ"

Yıllardır mahalle geleneği olan sahur halayını yaptıklarını ifade eden Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, "Koronavirüsten dolayı bu yıl yapamamıştık. Sosyal mesafeyi koruyarak mahalle sokaklarında belediyenin bize verdiği otobüsle gezdik. Vatandaşlar bizlere balkonlarında eşlik etti. Bir nebze de olsa bugün insanlar neşelendi. Bu anlamlı günde anneler günü münasebetiyle de onlara armağan olsun. Yaşlılarımız dışarı çıkamıyordu. Onlar için güzel bir neşe oldu" dedi.

"MESAFE KOYARAK HALAY ÇEKELİM"

Dünyayı saran bir virüsle mücadele edildiğini aktaran yerel sanatçı Ömer Çöpan ise, "Yüzyıllardır geleneklerimiz var. sahurlarda davullar gelir halaylar çekilirdi. Özlenen bir tablo vardı. 50 gündür dışarıya çıkamayan kişiler vardı. Halayları yan yana oynamayalım araya mesafe koyarak halay çekelim" diye konuştu. Geçmişten bugüne kadar gelen bir gelenek olduğunu belirten mahalle sakini Mahmut Döner de "Bu yıl virüsten dolayı bunu kutlayamamıştık. Bizim içimizde kalmıştı. Mahallemiz adına güzel bir etkinlik oldu. Bu geleneği her zaman yapacağız"ifadelerini kullandı.