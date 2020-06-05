Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. O anları anlatan vatandaşlar, "Korkudan dolayı dışarı çıktık. Deprem iyi salladı" dedi.

05.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:37

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi Elazığ'da da hisseden vatandaşlar o anları anlattı.

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"KORKUDAN DOLAYI DIŞARI ÇIKTIK"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 21.06 sıralarında merkez üssü Malatya Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedilirken, vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı. Depremi hisseden vatandaşlardan Mehmet Duman, "Korkudan dolayı dışarı çıktık. Deprem iyi salladı" dedi.

"DEPREM ÇOK KORKUTUCUYDU"

Deprem olduğunu ve bundan dolayı dışarı çıktığını ifade eden başka bir kişi ise, "Ben evde yatıyordum. Deprem çok korkutucuydu. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.