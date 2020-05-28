Elazığ'da dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi

Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

28.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:14

Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

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Alınan bilgiye göre, Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesinin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.

O anlar hastane görevlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor.