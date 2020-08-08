Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı

Elazığ Belediye Başkanı AK Partili Şahin Şerifoğulları, temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilince, hastaneye başvurdu. Hastanede Şerifoğulları'na yapılan pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.