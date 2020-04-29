El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı

El Salvador Adalet Bakanı Yardımcısı Osiris Luna, cezaevinde çete üyesi mahkumların tutulduğu hücrelerin cam ve kapılarının, birbirleriyle haberleşmelerine engel olmak için kapatıldığını ifade etti. Luna, ülkede hafta sonu 50 kişinin çetelerle alakalı olarak öldürüldüğünü, uygulamanın bu ölümlere son vermek için başlatıldığını belirtti.

SAC LEVHALI ÖNLEM

Mahkumların öldürmek istedikleri kişi hakkında dışarıya mesajlar taşıdığını kaydeden Luna, hücre kapılarının kontrplak ve sac levhalarla kapatıldığını söyledi.

ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

Ülkede, mahkumların günde sadece bir saat hücrelerinden çıkmalarına izin verilmesi, sinyal kesicilerle cep telefonu ve wi-fi kullanımının engellenmesi ve rakip çete üyelerinin bir arada tutulması gibi önlemler alındı.