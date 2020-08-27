El freni inik unutulan araç denize uçtu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sahil kenarında el freni inik unutulan bir araç denize uçtu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

ARAÇ UZUN SÜRE SUYUN ÜZERİNDE KALDI

Olay dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. El freni inik unutulan bir araç sahil boyunca yavaş yavaş, kaşla göz arasında denize doğru ilerledi. Daha sonra denize düşen araç uzunca bir süre suyun üzerinde kaldı. O anları gören vatandaşlar, yaşanan ilginç olayı saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.

ÇEVREDEKİ BİR KİŞİ SUYA ATLADI

Aracın içinde birinin olup olmadığı bilinmezken, çevredekiler tedirgin oldu. Suya atlayan bir kişi, aracın yanına kadar yüzerek içerisinde kimse olup olmadığına baktı. İçerisinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat nefes aldırırken, suyla dolan otomobil battı. O anlar limandakiler tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Akşam saatlerinde vinçle denizden çıkarılan otomobilde, maddi hasar oluştuğu görüldü.