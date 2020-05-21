Ekrem İmamoğlu, Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız? sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de yayınlanan "Jülide Ateş'le 40" programının konuğu oldu.

Özel hayatından, gündemdeki sıcak gelişmelere kadar birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna da yanıt verdi.

"ASLA ZAMANIM GEÇMEYECEK"

Programın moderatörü Julide Ateş, Ekşi Sözlük platformunda yer alan, "Nurettin Sözen de benzer bir rüzgarla İBB Başkanı olmuştu sonra mum gibi söndü" ve "Bir başka kesimde sizi 'CHP'li siyasetçilerin kaderidir bu. Yüksek bir motivasyonla gelirler. Sonra kaybolup giderler" yorumlarını okuduktan sonra Ekrem İmamoğlu'na "Rüzgarınızın çabuk söneceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu soruya şu şekilde yanıt verdi:

İmamoğlu maçın 90 dakika olduğunu bilirim. Maça nasıl başlanır nasıl bitirilir. Kondisyonunuzu nasıl kullanırsınız. Her birisinin farkındayım. Enerjimin yüksek olduğunun farkındayım. Tüm motivasyonumla şu an yaptığım görevin kutsallığının farkındayım. Ve tüm samimiyetimle süreci yönetirken insanları içine katarak onların sevgisiyle sevgiyi büyüten, onların enerjisiyle enerjiyi büyüten, onların bilgisi ve birikimiyle de şehre katkı sunmaya çaba gösteren bir yapım var. Böyle bir katılımcı ruhun asla zamanının geçmeyeceğini düşünüyorum.

"MARATON KOŞACAĞIM"

Bunu zaman gösterecek zaten. Kaldı ki enerjimi sürekli yukarı çıkartan inanılmaz bir motivasyon ve geri dönüş alıyorum halkımızdan. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu kısa süreli bir koşu değil, maraton koşacağım"