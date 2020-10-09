Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilan-ı aşk: Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum

Twitter üzerinden Uykusuz dergisinin karikatürünü alıntılayarak paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nu etiketleyerek kalp gönderdi.

"HEMEN OKU SİLECEĞİM"

Uykusuz dergisinin karikatürünü alıntılayarak paylaşan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nu etiketleyerek kalp gönderdi. Uykusuz dergisinin paylaşımında "Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum, hemen oku sileceğim" ifadeleri yer alıyordu.

YANITSIZ BIRAKTI

İmamoğlu'nun paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı. Dilek İmamoğlu'nu ise Ekrem İmamoğlu'nun mesajına henüz yanıt vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu'nun işte o paylaşımı: