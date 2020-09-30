Ekrana veda edecek olan Bay Yanlış'ın 2. final fragmanı yayınlandı! Özgür, Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisi cuma günü ekrana gelecek olan yeni bölümüyle final yapıyor. Yaz dizisi olarak FOX TV'de yayınlanmaya başlayan dizinin 2. final fragmanı da yayınlandı.

ÖZGÜR'DEN BEKLENEN TEKLİF

Cuma akşamı final yapacak olan dizinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında, birlikte kamp yapan Özgür ile Ezgi'nin başına gelmeyen kalmazken, Özgür Ezgi'ye evlilik teklifi ediyor.

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Dizide Özgür karakterini oynayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabı Instagram'dan sette çekilen bir fotoğrafı yayınlayarak "Bay bay" notunu ekledi. Özge Gürel'den ise bir paylaşım gelmedi.