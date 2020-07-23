Ekonomistler yanıtladı: Altın neden yükseliyor?

Değerli madenler olarak altın ve gümüş çarşamba gününü son yılların en yüksek fiyatlarıyla kapattı. Altının ons fiyatı Eylül 2011'den beri ilk defa 1.865 dolara çıktı. Pandemi başladığından beri altın yüzde 20 değer kazandı, bazı analistler altının ons fiyatının 2 bin dolara kadar çıkmasını bekliyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor. Altın son dokuz yılın en yüksek fiyatına, 8 Haziran'da 1.818 dolar ile ulaşmıştı. Altın en yüksek seviyesini ise 6 Eylül 2011'de 1.920 dolar ile gördü. Gümüş fiyatları da 2014 yılından beri en yüksek seviyesine çıktı.

Kapalıçarşı'da ise fiyatlar anlık değişiyor. Bugün 24 ayar külçe altının gram fiyatı 413 lira, çeyrek altın 672 lira, cumhuriyet altın fiyatı ise 2.682 lira civarından işlem görüyor. Peki altın neden yükseliyor?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? İKİ NEDEN ETKİLİ

Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

- En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

- Kovid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

TEŞVİK PAKETLERİNİN ROLÜ

CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde. ABD'de koronavirüsün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı. İkinci teşvik paketi görüşmeleri ise bu hafta başlıyor. Avrupa Birliği de bu hafta düzenlenen zirvede 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunda uzlaştı.

'ALTININ YÜKSELMESİ TÜRKİYE'NİN LEHİNE'

Ekonomist Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında altının neden yükseldiğini, "Altının pandemi ile birlikte yükselmesini tetikleyen ana etken küresel likidite bolluğu ve faizlerin daha düşmesi, hatta tahvil piyasasının yaklaşık dörtte birinin negatif faizli hale gelmesidir. Yani altının yıldızını parlatan, altına altın dönemini yaşatan ana faktör paranın bollaşmasıdır" diyerek açıkladı.

Yıldırım, Türkiye'deki altın fiyatının üzerine bir de kur artışı binince gram altının 410 lirayla rekor kırdığını açıkladı.

Yıldırım'a göre altının yükselişi Türkiye'nin lehine: "Halkın elinde önemli miktarda bir altın stoku var. Emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında, altın mevduatında da artışlar söz konusu. İşte bu stok değerleniyor."

ALTIN DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

ABD merkezli Citibank'a göre altın dolara karşı rekor seviyesine çıkabilir, önümüzdeki 6-9 ayda yeni rekorları görebilir.

Goldman Sachs ve birkaç banka daha Citibank gibi altının önümüzdeki dönemde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.

ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz. Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler. Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar."

ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 409 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 408,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 409 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 715 liradan, 373 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 377 liradan, 2 bin 633 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 653 liradan, bin 316 liradan alınan Yarım Ziynet bin 326 liradan ve 658 liradan alınan Çeyrek Ziynet 663 liradan satıldı.