Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenmeye başlandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler çipli kimlik kartına yüklenmeye başladı. Nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinden daha önceden randevu alan vatandaşlar ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırdı.

EHLİYET TAŞIMA TARİH OLACAK

Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

İŞLEM ÜCRETSİZ YAPILIYOR

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "randevu.nvi.gov.tr" web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.

RANDEVUSUZ İŞLEM YOK

Nüfus ve vatandaşlık merkezlerinden yapılan uyarılarda, ehliyet bilgilerinin kimliğe aktarılma işlemlerine başlandığını ancak randevusuz işlem yapılmadığını belirtilerek, vatandaşların randevu alarak müdürlüklere gelmesi istendi.