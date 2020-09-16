Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos'ta uzak eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunda, 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitimde gündeme gelen 2+5 sisteminin nasıl uygulanacağı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu kırmızı grup olur. İkinci grupta mavi grup olarak Perşembe, Cuma gelsin istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ KONTROL, DEZENFEKTE VE TAKİP VAR"

A Haber'de yayınlanan "Özel Röportaj" programına konuk olan Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda gerekli koşulların sağlandığını ve riskin en aza indirgendiğini dile getiren Selçuk, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar. Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var" dedi.

EĞİTİMDE 2+5 SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitimde gündeme gelen 2+5 sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu kırmızı grup olur. İkinci grupta mavi grup olarak Perşembe, Cuma gelsin istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz" ifadelerini kullandı.

HES UYGULAMASI TAMAMLANDI