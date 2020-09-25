Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar

Bulgaristan'ın 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar, alışveriş için Edirne esnafını tercih etmeye devam ediyor.

BULGARLAR ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Özellikle Cuma günleri kent merkezinde kurulan Ulus Pazarına adeta akın eden Bulgar vatandaşları, esnafın yüzünü güldürüyor.

MÜŞTERİLERİN 4'TE 3'Ü BULGAR

Ulus Pazarındaki müşterilerin 4'te 3'ünün Bulgar vatandaşı olduğunu söyleyen pazarcı esnafı, pazarda Türk vatandaşından fazla Bulgar vatandaşının olduğunu belirterek, "Cuma günleri yüzümüz gülüyor" dedi.