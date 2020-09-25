Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar

Bulgaristan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte, Bulgar vatandaşların alışveriş için ilk tercihi Edirne olmaya devam ediyor. Edirneli pazarcı esnafı, müşterilerinin 4'te 3'ünün Bulgar vatandaşları olduğunu söyledi.