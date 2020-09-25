Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar
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Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar

25.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:32

Bulgaristan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte, Bulgar vatandaşların alışveriş için ilk tercihi Edirne olmaya devam ediyor. Edirneli pazarcı esnafı, müşterilerinin 4'te 3'ünün Bulgar vatandaşları olduğunu söyledi.

Bulgaristan'ın 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar, alışveriş için Edirne esnafını tercih etmeye devam ediyor.

BULGARLAR ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Özellikle Cuma günleri kent merkezinde kurulan Ulus Pazarına adeta akın eden Bulgar vatandaşları, esnafın yüzünü güldürüyor.

MÜŞTERİLERİN 4'TE 3'Ü BULGAR

Ulus Pazarındaki müşterilerin 4'te 3'ünün Bulgar vatandaşı olduğunu söyleyen pazarcı esnafı, pazarda Türk vatandaşından fazla Bulgar vatandaşının olduğunu belirterek, "Cuma günleri yüzümüz gülüyor" dedi.

Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar
Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar
Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

Haber Yorumları (1)
ERD: tabi yaparlar bir bulgar levası 4. 56 tl bedel
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