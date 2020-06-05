Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı

Yunanistan'ın sınırdaki Suriyelileri geri itmesine karşı Türkiye tarafından sınır hattına konuşlanan özel harekat polislerine Yunan tarafından taciz ateşi açıldı.

"HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTIK"

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: "04.06.2020 perşembe günü saat 17. 30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri'nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AYASOFYA GERGİNLİĞİ YAŞANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştu. Bu gelişme Yunanistan'ı rahatsız etmiş üst üste açıklamalar yapılmıştı. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da "Bugün Dünya Kültür Mirası Alanı'nın bir parçası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve 1935'ten beri bir müze olan Ayasofya'da Kur'an'dan alıntıların okunması, anıtsal karakterini değiştirme yönünde ve tüm dünyadaki Hristiyanların dini duygularına bir tepki uyandırmak için yapılan kabul edilemez bir girişimdir" açıklaması yapılmıştı.