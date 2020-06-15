Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Marmara Bölgesi'nin batı kesiminde yer almaktadır. Komşu illeri arasında; Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yunanistan ve Bulgaristan bulunmaktadır. Edirne nüfusu 2019 yılına göre 413.903'dir. Konumu itibari ile Türkiye için önemli yere sahip ilin, 5 sınır kapısı bulunmaktadır. Geleneksel yemekleri ve muhteşem el işçilikleri ile hayran kalacaksınız.

EDİRNE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karasal iklim tipi görülen Edirne'de bazen Karadeniz iklimi de görülür. Kışları ılık ve yağışlı, yazlar kurak ve sıcaktır. Karadeniz ve Marmara denizinin tesiri altındadır. Ergene havzasında kara iklimi hüküm sürer.

Ormanlarında meşe, kızılçam ve karaçam ağaçları çoğunluktadır. Ekimi yapılmayan araziler % 4'lük bir dilime sahiptir. Topraklarının % 57'si ise tarım yapılmaktadır. Edirne nemli ve rüzgarlıdır.

EDİRNE'DE GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Selimiye Camisi: Kentin simgesi haline gelen Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın eseridir. Bu yapı, Osmanlı İmparatorluğu'nunkudretini simgelediği ve Osmanlı mimarisi için önemli eser olduğu söylenir. Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır.

Mecidiye Köprüsü: Diğer adı Meriç Köprüsü olan yapı, Meriç Nehri üzerinde bulunmaktadır. Köprü, 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde bir yapıdır.

Meriç ve Tunca Nehirleri: Bu iki nehir Edirne'nin en önemli iki nehridir.

Adalet Kasrı: Bu yapı 1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Edirne sarayı'nda sağlam kalan tek bina olma özelliğini göstermektedir. Rivayete göre, Kanuni Sultan Süleyman İmparatorluğun kanunlarını burada yazmıştır.

Edirne Kalesi Makedonya Saat Kulesi: Roma Kralı Hadrianus tarafından kurulmuştur. Surların dört köşesini kapsayan bu saat, uzun süre Millet Saati olarak da adlandırıldı. Girirş ücretsiz olup, haftanın her günü ziyarete açıktır.

Karaağaç Tren Garı: II. Abdülhamit devrinde yaptırılan ve karaağaç kasabasında bulunan bu gar, günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılır.

Uzun Köprü:ll. Murat tarafından Mimar Müslihiddin'e yaptırılan köprü, 1.392 m. uzunluğundadır.

Hıdırlık Tabyası: Zamanında bilinçsiz kullanımından kaynaklı tahribatlar oluşmuştur. Edirne'deki en büyük tabyası,genişliği, yüksekliği ve stratejik önemi birinci derecede önemlidir.

Edirne Sarayı: Yapımına 2. Murat zamanında başlanmış, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475'te tamamlanmıştır. Görülmesi gereken önemli yapıdır.

Rüstempaşa Kervansarayı: Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanının görkemli yapıları arasındadır. 1972 yılında restore edilerek otel haline getirilmiş ve başarılı görülen bu restorasyonla 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü almıştır.

EDİRNE SINIR KAPISI

Edirne Avrupa'ya bağlantısı olan 5 sınır kapısına sahiptir. Kapıkule sınır kapısı ülkemizin en büyük kara ve demir sınır kapısıdır. İpsala, Pazarkule veUzunköprü'den yine Yunanistan'a giden demiryolu sınır kapıları mevcuttur.

EDİRNE GELENEKSEL YEMEKLERİ

Edirne Tava Ciğeri: Edirne ile özdeşleşen bu yemek, un ve sıvı yağ ile kızartılır.

Kaçamak: Mısır unu ile kavrulan tatlının üstüne bal veya pekmez dökülür.

Gaziler Helvası: Un, şeker ve tereyağı ile hazırlanan karışım, Edirne'ye özgü bal ile servis edilir.

Trileçe: Trileçenin ana vatanı Edirne'de sıklıkla tüketilir.

Badem Ezmesi: Badem unu ve şekerden hazırlanan tatlı çeşididir. Edirne'ye özgü olan bademler ile hazırlanır.

Edirne Kurabiyesi: Edirne'nin badem ezmesi ile hazırlanan un kurabiyesidir.

Edirne Beyaz Peyniri:Tek cins süt ile üretilmiştir.Peynirin özelliği farklı aylarda farklı aromaya sahip olmasıdır. Bu durum sebebi Edirne'nin iklimidir.

Hardaliye: Asma yaprağı, hardal tohumu ve üzüm kullanılarak hazırlanan Trakya yöresine ait geleneksel içecektir.

SEYAHAT HATIRASI OLARAK EDİRNE'DEN NELER ALINIR?

Aynalı Süpürge: Edirne'ye özgü bu el sanatı, Edirne'de kapıda asılı olursa, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Edirnekari: Edirne'ye özgü boyaların sağlam olması sebebiyle karton, deri gibi yüzeylere boya ve cila ile yapılan motiflerin yer aldığı bir süsleme üslubudur.

Mis Sabunu:17. yüzyıla dayanan ve ilk olarak Edirne' de ortaya çıkan,hamur kıvamına getirilen ve gerçek meyve renklerine boyanan sabun türleridir.

Talika: Minyatür araba sanatı, tek atla çekilen dört tekerlekli yaylı at arabasıdır. Süslemesi ve el sanatı ile oldukça beğeneceğiniz dekoratif eserdir.

Badem Ezmesi: Edirne'de sıkça tüketilen tatlı, hediye olarak da sıklıkla tercih edilir.