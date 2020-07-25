Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım

Sunucu Ece Üner, bir twitter kullanıcısının kendisini tehdit etmesine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Üner, bir twitter kullanıcısının "Ben Ece Üner'i yakalarsam çiğ çiğ etini yerim... Gömmeye saçının kılını bırakmam..." diyerek tehdit etmesi üzerine kendi twitter üzerinden tehdit eden kişiye, "Hadi bakalım gel buradayım!" diyerek cevap verdi.

TEHDİT İLK DEFA OLMUYOR

Ece Üner'i daha önce de tehdit eden Fikret isimli sosyal medya kullanıcısının tweetleri şöyle: