Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi

İmajı ve farklı tarzıyla özellikle Z kuşağının takipçisi olduğu genç yıldız Ece Seçkin, "Acayip İyi" şarkısı için TikTok uygulamasında "dans challenge" hareketi başlatmıştı. Video 8.2 milyar izlenerek bir rekora imza attı.

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı bu görüntülerle hayranlarıyla etkileşime girdi ve bu dans akımı, tüm dünyaya yayıldı.

"ACAYİP İYİ" OLDUKÇA BEĞENİLMİŞTİ

Ece Seçkin'in "Acayip İyi" şarkısı son dönemde oldukça dikkat çekti. K-Pop kültürünün hissedildiği şarkı, gençler arasında popüler oldu.