Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, ayrılık kararı aldığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı. Birlikte tatile çıkan ikili, denizde öpüşürken görüntülendi.
Şafak Mahmutyazcıoğlu 2 çocuğunun annesi olan eşi ile evliliğini bitirmeden Ece Erken ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili, kısa bir ayrılık döneminin ardından yeniden barıştı. İlişkilerine ikinci bir şans veren çift, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor.
ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI
Habertürk'te yer alan habere göre: Erken, geçtiğimiz ay eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da aşka geldi. Cennet Koyu'nda denize giren aşıklar, birbirlerine şakalar yaptı. Denizde romantik anlar yaşayan çift, bir ara öpüşürken yakalandı.
İkili, bir süre sonra da akşam yemeği için, Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinden botla ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
Ece Erken, geçtiğimiz aylarda evli ve iki çocuk babası Şafak Mahamutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Erken, bir olaydan dolayı sinirlendiği için sevgilisine ait araçların aynalarını parçaladı. Olaylı ilişkisinden dolayı günlerce magazin gündeminden düşmeyen Ece Erken, sunuculuk yaptığı Beyaz TV'den istifa ettikten sonra ilişkisini de bitirme kararı aldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Benan Mahmutyazıcıoğlu ise geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.