Ece Erken, koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Eymen'i okula göndermeyecek

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiden dolayı gündemden düşmeyen ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti. Koronavirüs salgınından dolayı çocuğu Eymen'i okula gönderip göndermeyeceği konusunda kararsız olduğunu söyleyen Erken, takipçilerinin fikrini aldı.

"OKULDAN MAHRUM OLDU"

Eylül ayının sonuna doğru okulların açılacağını söyleyen Erken, tüm hızıyla devam eden salgın sürecinde çocuğunu okula göndermek konusunda yaşadığı tereddütleri takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ece Erken "Maskeleri çıkarıp, sağlığımız için endişelenmeyi ne zaman bırakacağız acaba? 31'inde çocuğunuzu okula yollamayı düşünüyor musunuz? Endişeli olanlar… Hem çok istiyorum uzun zaman okuldan mahrum oldu Eymencik, hem de korkuyorum. Off galiba biraz beklemede kalacağım" ifadelerini kullandı.