Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı, bugün oğlunu son yolculuğuna uğurlandı.

KİLYOS'TA DEFNEDİLDİ

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.

GÖRÜNTÜ ALINMASI ENGELLENDİ

Mezarlığın güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Gazetecilerin önüne geçen özel güvenlik görevlileri fotoğraf makineleri ile kameralara da müdahale etti.

İKİ KEZ İLİK NAKLİ OLMUŞTU

İki tane oğlu olan ünlü mankenin 8 yaşındaki oğlu, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve daha önce iki kez ilik nakli olmuştu. Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan Ebru Şallı, oğlunun hastalığı için şunları söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."