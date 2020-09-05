Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu

4 ay önce oğlunun vefatıyla yıkılan Ebru Şallı, Instagram'dan paylaştığı tatil pozlarından dolayı kendisine küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişileri savcılığa ihbar etti. Şallı, bu paylaşımlarda eşi Uğur Akkuş'un eski karısı Gonca Sağlam'ın parmağının olduğunu ileri sürdü.

05.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:32

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümünden sonra eşiyle Bodrum'daki evine giden Şallı, tatil pozlarını paylaştığı için kendisine ağza alınmayacak küfürler eden kişiler için harekete geçti.

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SAVCILIĞA KOŞTU

Takvim'den Dilek Yaman'ın haberine göre: Eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilen acılı anne, kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etti.

GONCA SAĞLAM'IN YAPTIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Şallı, yapılan yorumların eşi Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını ileri sürdü. Ebru Şallı, oğlunu kaybetmesine rağmen Sağlam'ın nefretli eylemlerine devam ettiğini de iddia etti.