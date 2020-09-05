Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümünden sonra eşiyle Bodrum'daki evine giden Şallı, tatil pozlarını paylaştığı için kendisine ağza alınmayacak küfürler eden kişiler için harekete geçti.

SAVCILIĞA KOŞTU

Takvim'den Dilek Yaman'ın haberine göre: Eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilen acılı anne, kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etti.

GONCA SAĞLAM'IN YAPTIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Şallı, yapılan yorumların eşi Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını ileri sürdü. Ebru Şallı, oğlunu kaybetmesine rağmen Sağlam'ın nefretli eylemlerine devam ettiğini de iddia etti.