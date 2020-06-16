Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 3 yıl jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den 2017 yılında ayrıldı. Yarışmadan sonra herhangi bir televizyon projesinde yer almayan Ebru Gündeş, Seda Sayan'ın yarışmadan ayrılmasıyla ekrana geri dönmeye karar verdi.

REKOR ÜCRETLE BAŞLAYACAK

Instagram hesabı MagaGenius, Seda Sayan'ın ayrılmasının ardındanEbru Gündeş O Ses Türkiye'ye geri döneceğini ileri sürdü. Hatta ünlü şarkıcının, haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edildi. O Ses Türkiye'de jüri olan Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz yarışmadan bölüm başına 70 bin TL alırken Beyazıt Öztürk 90 bin TL alıyordu.

Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk ise bu sezon da jüri üyeliği koltuğunda devam edecek.

SEDA SAYAN TV8'LE TÜM BAĞINI KESTİ

O Ses Türkiye'de değişiklik yapan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Seda Sayan, hem O Ses Türkiye hem de Yemekteyiz'in çekimlerinde çok yorulduğunu söyleyerek iki projeden ayrılma kararı aldı.