Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 8 bin kümes tavuğu telef oldu.

16.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:38

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 8 bin kümes tavuğu telef oldu.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Kirazlı köyünde Abdullah Yalcın'a ait tavuk kümesinde havalandırmanın yetersizliği nedeniyle tavuklar sıcak havadan etkilendi. Bunun sonucunda telef olan 8 bin tavuk, ilaçlanarak kepçenin açtığı çukura gömüldü.

Yalcın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle kümeslerdeki tavukları dışarı çıkarmaya çalıştığını, bir kısmını kurtarabildiğini ancak 41 günlük olan tavuklardan yaklaşık 8 bininin telef olduğunu söyledi.