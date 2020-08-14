Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum

Duygu Delen, sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Mehmet Kaplan, ifadesinde "Beraber eve geldik. Telefonumda fotoğraflar gördü. Tartıştık, bir kaç kez vurdum. Elimi yıkama gittim. Olay gerçekleşti" dedi.

Duygu Delen, Mehmet Kaplan'ın yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu Delen, evin penceresinden düştü. Genç kızın düştüğünü gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Duygu Delen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu Delen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Gözaltına alınan Mehmet Kaplan adliyeye sev edildi. Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE ŞİDDETİ İTİRAF ETTİ

Gaziantep Barosundan Avukat Ömer Faruk Alkan'ın Jurnal Türkiye'ye verdiği bilgiye göre savcılık dosya hakkında gizlilik kararı aldı. Kaplan'ın ifadesinde, "Beraber eve geldik. Telefonumda fotoğraflar gördü. Tartıştık, bir kaç kez vurdum. Elimi yıkama gittim. Olay gerçekleşti." dediği öğrenildi.