Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Adana Kozan'da dün gece saatlerinde cadde üzerindeki iki ağaca tüneyen yarasalar bölge halkında büyük paniğe neden oldu.
21.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:29
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa, bölge halkını tedirgin etti.
YARASALARI GÖRENLER BÜYÜK KORKU YAŞADI
Cumhuriyet Mahallesi Anıl Caddesi üzerindeki bir bahçede bulunan 2 ağaca dün gece yaklaşık 50 yarasa kondu. Dut ağaçlarındaki yarasaları görenler korku yaşadı.
SABAH SAATLERİNDE YERLERİNDE YOKTULAR
Vatandaşlar tarafından görüntülenen yarasaların sabah ağaçlarda olmadıkları görüldü.
Paniğe neden olan yarasalar böyle görüntülendi;