YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı

İçişleri Bakanlığının yayınlandığı genelgeye göre YKS nedeniyle hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi.

SAHİLDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turizm kentinde bazı tatilciler denize girip serinlemeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. 7 kilometrelik sahilin sadece tatilcilere kalmasından dolayı sahildeki boşluklar dikkat çekti.