Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı

İspanya dizisi olan La Casa de Papel'in kural tanımayan karakteri Tokyo Úrsula Corberó, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Corberó, 20 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından peş peşe üstsüz pozlarını paylaştı. Ünlü isimlerin ateş emojisi koyarak hayranlıklarını gösterdiği oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı. Oyuncunun üstsüz pozları kısa sürede 3.732 milyon beğeniye ulaştı.

İşte Úrsula Corberó'nun pozları...