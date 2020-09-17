Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Salgının etkisinin henüz başındayız

Çin'de aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs geride kalan sürede tüm dünyada 30 milyonu aşkın insana bulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise resmi verilere göre 945 bin 92. Hal böyleyken Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen son açıklamalar durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. David Nabarro salgının seyriyle ilgili yaptığı açıklamada "Durum gerçekten çok ciddi. Daha henüz ortalarında bile değiliz. Virüsün dünya çapında yaratacağı sonuçların daha başındayız" ifadelerini kullandı.

15-49 ARASININ HASTANEYE YATIŞ ORANI ARTTI

Dünya çapında 30 milyondan fazla kişiye bulaşan virüse ilişkin DSÖ'de görevli epidemiyolog Maria Van Kerkhove, Kovid-19 vakalarında ortalama yaşın düştüğünü belirterek hastaneye kaldırılan vakaların yaş ortalamasının 15-49 yaş arasında olduğu ve hastaneye yatma oranlarında artış yaşandığını açıkladı.

Kerkhove, bazı ülkelerde endişe verici eğilimler görülmeye başlandığını da belirtti. Özellikle İspanya, Fransa, Karadağ, Ukrayna ve ABD'nin bazı eyaletlerinde yoğun bakım ünitelerinde artışların görüldüğü aktarıldı. Bunun endişe verici olduğu belirtilirken henüz grip mevsiminin bile başlamadığı ifade edildi.

"BAZI ÜLKELER ENDİŞE VERİCİ"

Dr. Maria Van Kerkhove, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında birkaç ay içerisinde başlayacak olan kış mevsimi grip dönemi ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kuzey yarımkürenin bazı kısımlarında endişe verici bir hızla yayılmasına ilişkin uyarıda bulunarak, "Bazı ülkelerde endişe verici eğilimler görüyoruz" dedi.

Kerkhove, "Hastaneye yatırılan ve yoğun bakım ünitelerine alınan kişi sayılarında özellikle İspanya, Fransa, Karadağ, Ukrayna ve bazı ABD eyaletlerinde artış gözlemliyoruz. Bu durum endişe verici çünkü mevsimsel grip dönemi henüz gelmedi." açıklamasında bulundu.

"OLUMSUZ BİR ETKİYE YOL AÇACAK"

Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 konusundaki özel temsilcilerinden biri olan David Nabarro, koronavirüs pandemisinin daha yeni başladığını ve sonuçlarının herhangi bir bilim kurgu filminden daha kötü olacağını söyledi. Nabarro, "Durum gerçekten çok ciddi. Daha henüz ortalarında bile değiliz. Virüsün dünya çapında yaratacağı sonuçların daha başındayız ve şahsen şuna inanıyorum ki, gerçekten çok olumsuz bir etkiye yol açacak" dedi.

Nabarro, mevcut durum nedeniyle hükümetleri de eleştirdi. Ülkelerin pandemi hazırlığına yatırım yapmamış olduğunu ve DSÖ'nün ocak ayındaki uyarılarını yeterince dikkate almadığını belirten Nabarro, mevcut durumu 'gerçekten utanç verici' diye niteledi.

"KONTROL ÇIKMIŞ BİR SAĞLIK MESELESİ"

DSÖ yetkilisi, "Bu korkunç bir durum. Dünyayı sadece bir resesyona değil, muhtemelen yoksulların ve yeterince beslenemeyenlerin sayısını ikiye katlayan, yüz milyonlarca küçük iş yerini iflasa sürükleyen devasa bir ekonomik daralmaya yol açacak şekilde kontrolden çıkmış bir sağlık meselesi" diye konuştu.