Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama daha geldi. Bu kez anneleri uyaran DSÖ, yeni doğum yapan ve koronavirüs taşıyan annelerin genel olarak bebeklerini emzirmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

"ÇOCUKLAR DAHA AZ KORONAVİRÜS RİSKİ ALTINDA"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, emzirmedeki virüs bulaştırma riskini kapsamlı bir şekilde incelediklerini anlattı. Ghebreyesus, "Çocukların görece daha az koronavirüs riski altında olduğunu biliyoruz. Ancak anne sütünün önlediği sayısız diğer hastalık riskiyle karşı karşıyalar. DSÖ'nün mevcut kayıtlara dayanarak verdiği tavsiye, emzirmenin faydalarının koronavirüs riskine ağır bastığı yönünde" dedi.

ANNE SÜTÜNDE AKTİF KOVİD-19'A RASTLANMADI

DSÖ'nün Üreme Sağlığı ve Araştırma Danışmanı Dr. Anshu Banerjee, şu ana dek anne sütünde, enfeksiyona yol açacak aktif koronavirüse rastlanmadığını belirtti.