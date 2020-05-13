Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üslerinin şu anda Kuzey Amerika ve Güney Amerika olduğunu söyledi. Her iki kıtada vaka sayısının giderek arttığını dile getiren Harris, "Amerikaları şu an salgının merkez üsleri olarak nitelendirebiliriz" dedi.

CAN KAYBI 81 BİNİ AŞTI

Harris, en çok vakanın ABD'de görüldüğüne dikkat çekti. John Hopkins Üniversitesi'in yayınladığı son verilere göre, ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 348 binin üzerine çıkarken, ölü sayısı ise 81 bin 848'e yükseldi.

HİJYENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sözcü ayrıca Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov-2 virüsünün farklı yüzeylerde birkaç gün yaşayabildiğini, bu yüzden dezenfeksiyon ve el yıkamanın önemli olduğunu kaydetti.

Harris, temizlik işçilerinin koronavirüs ile mücadelede anahtar oyuncular haline geldiğini ifade etti.