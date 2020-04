Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Ünlü İngiliz milyarder Barclay kardeşlere ait olan ve Londra'nın efsane oteli The Ritz, Katarlı iş adamı Abdulhadi Mana Al-Hajri'ye satıldı. Dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz, 800 milyon sterline el değiştirdi.