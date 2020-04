Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Ünlü İngiliz milyarder Barclay kardeşlere ait olan ve Londra'nın efsane oteli The Ritz, Katarlı iş adamı Abdulhadi Mana Al-Hajri'ye satıldı. Dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz, 800 milyon sterline el değiştirdi.

Ünlü İngiliz milyarder Barclay kardeşlerin, Londra'nın efsane oteli The Ritz'i Katarlı iş adamı Abdulhadi Mana Al-Hajri'ye sattığı ortaya çıktı. Sır gibi saklanan satış ise İngiliz medyasına sızdı. Al-Hajri'nin oteli 800 milyon Sterlin'e aldığı belirtildi. Otel dünyanın en pahalı oteli konumunda. ALICI KATAR EMİRİ'NİN KAYINBİRADERİ İngiliz medyasında yer alan habere göre, geçen ay 800 milyon sterline satılan The Ritz otelinin alıcısı 40 yaşındaki Katarlı iş adamı Abdulhadi Mana Al-Hajri. Otelin, önceki Katar Emiri'nin eşi Şeyha Moza Bint Nasser tarafından alındığına dair spekülasyonların olduğu belirtilen haberde, Al Hajri'nin, şu anki Emir'in kayınbiraderi ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da arkadaşı olduğu ifade edildi. "RİTZ'İN SAHİBİ OLMAK BİR AYRICALIK" Londra toplumu tarafından sevilen bir iş adamı olan Al-Hajri'nin, "İkonik Ritz otelinin sahibi olmak bir ayrıcalık" dediği belirtildi. Ayrıca Al-Hajri'nin, koronavirüs nedeniyle kapalı olan 136 yatak odalı otelin çalışanlarının tam maaşının ödeneceği sözünü verdiği belirtildi. The Ritz'in kraliyet ailesinin favori mekanlarından biri olduğu ifade edilirken; Prens Charles'ın Camilla Parker Bowles ile ilk kez halk önüne çıkmak için bu oteli seçtiği, otelde çalışanları için Noel partileri verdiği ve ayrıca Kraliçenin vefat eden annesinin de burada favori bir masasının olduğu belirtildi. Kaynak: DHA