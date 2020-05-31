Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında ABD-Rusya çekişmesi var

Tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan gönderdi. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, NASA tarafından desteklenen projesiyle iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa çıkardı. Olay koronavirüs salgınına rağmen bütün dünyada gündem oldu. Financial Times, New York Times, Bild, Le Monde, La Repubblica gibi gazeteler uzay seyahatinde Musk'ın şirketinin büyük bir avantaj elde ettiğini yazdı.

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirildi. 27 Mayıs'ta yapılması planlanan fırlatma işlemi hava şartları nedeniyle gerçekleştirilememişti. SpaceX, bu başarılı fırlatma ile uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirirken, tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamış oldu. SpaceX'in başarılı bir şekilde astronotları ISS'ye ulaştırması durumunda Ulusak Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Rusya'ya astronot başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan kurtulması bekleniyor.

İKİ ASTRONOTU UZAYA GÖTÜRECEK

Crew Dragon, isimli uzay aracı Robert Behnken ve Douglas Hurley isimli astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek.

NASA, 2011 yılından bu yana insanlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna Rusya'ya ait Soyuz uzay araçları ile gönderiyordu.

Dünya basını SpaceX'in tarihte ilk kez uzaya insan gönderen şirket oluşunu şu başlıklarla gördü:

Financial Times (İngiltere): SpaceX uzaya ilk kez insan gönderen şirket oldu! Elon Musk'ın şirketi neredeyse 10 yıl sonra ABD'den astronotları uzaya gönderdi.

Bild (Almanya): Space X Uluslararası Uzay İstasyonu yolunda! 9 yılın ardından Amerikalılar ABD'den bir görevle uçuyorlar.

La Repubblica (İtalya): SpaceX Crew Dragon'u Cape Canaveral'den gönderdi. 2011'den bu yana bir ilk.

Le Monde (Fransa): SpaceX iki astronotu uzaya gönderen ilk özel şirket oldu! Cumartesi günü başarılı bir kalkıştan sonra astronotların pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmaları bekleniyor.

New York Times (ABD): SpaceX NASA astronotlarını uzaya taşıdı, uzay uçuşlarında yeni bir dönem başladı.

Business Insider (ABD): Musk tarih yazdı! SpaceX iki insanı uzaya gönderdi. Şirketin 18 yıl önceki kuruluşundan bu yana en önemli göreviydi.

El Pais (İspanya): SpaceX iki astronotu uzaya göndererek uzay seyahati yarışında bir dönüm noktası yaşattı.

BU UÇUŞ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bu uçuşla birlikte 9 yıl aradan sonra ABD topraklarından uzaya ilk insan taşıma misyonu gerçekleşmiş olacak. Bu sebeple uzaya insan taşıma yarışında Amerika'nın prestijini yeniden kazanmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca bir özel şirketin astronot taşıdığı ilk sefer olacak. NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. Bu uçuşlar yüzünden Rusya'ya milyonlarca dolar ödüyordu. SpaceX'in başarılı bir şekilde astronotları ISS'ye ulaştırması durumunda Ulusak Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Rusya'ya astronot başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan kurtulması bekleniyor.

CREW DRAGON UZAY ARACININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Crew Dragon adlı uzay aracı maksimum 7 kişi taşıma kapasitesine sahip, ancak NASA uçuşlarında dört kişi taşımayı planlıyor.Küçük roket motorlarıyla donanımlı olması sayesinde uzayda manevra yapabilen ve uzay istasyonuna kendi başına kilitlenebilen özelliği bulunuyor. Daha önce insan taşıyan uzay araçlarının tersine ekip kabininde düğmeler yerine dokunmatik ekran kontrolü bulunuyor.NASA'dan 3 milyar doların üzerinde destek İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA'dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX'in bugün yapılan test uçuşunun başarılı olması durumunda uzay endüstrisi için atılacak diğer adımları cesaretlendirmesi planlanıyor.İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, son altı yılını Crew Dragon kapsülünü inşa etmek ve test etmek için harcadı.