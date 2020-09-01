Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı

İlk bölümü bu pazar günü ekrana gelecek olan Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Kapadokya'ya giden usta oyuncu Haldun Boysan kalp krizi sonucu vefat etti. Oyuncunun kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği ancak koronavirüs korkusundan dolayı tedavisine devam ettiremediği gündemi sarstı.

TEDAVİSİ İÇİN HAZIRLANMIŞTI

TV100'de yer alan habere göre: Dün önce havuz başında fenalaşan oyuncunun hastanedeki ilk tedavisinin ardından taburcu edildiği bu sabah Ankara'daki doktoruna gidip kalp pilini değiştirmeye hazırlandığı açıklandı.

Sağlık sorunlarıyla pek fazla ilgilenmediği ve yıllardır ayağındaki kırıkla yaşadığı bilinen oyuncuya yönetmen Faruk Teber'in setten gelip otelde "Senden bu dünyada bir tane daha yok. Lütfen kendini bu kadar ihmal etme" dediği belirtildi. Ancak Teber'e "Tamam artık kendime daha çok dikkat edeceğim" diyen oyuncu ilerleyen saatlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.