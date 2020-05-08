Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor

Dün 7,26 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kıran dolar, BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmek için manipülatif ataklarda bulunan BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına swap yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı. BDDK'nın kararıyla 7,11 seviyelerine kadar gerileyen dolar, günü 7,15'ten kapattı. Yeni güne düşüşle başlayan dolar kuru saat 11.00 itibarıyla 7,10'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,70'ten, sterlin ise 8,80'den alıcı buluyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti. Ekonomistler, ABD'de işsizlik oranının yüzde 16 düzeyine ulaşacağını ve bir aylık istihdam kaybının ise 22 milyon civarında gerçekleşmesini bekliyor.

DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.