Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar, güne 7,15 seviyesinden başladı

Dün BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 yabancı bankaya swap yasağı getirmesiyle çakılan dolar, yeni güne yatay bir seyirle başlayarak 7,15'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,75'ten, sterlin ise 8,86'dan alıcı buluyor.

Dün 7,26 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kıran dolar, BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmek için manipülatif ataklarda bulunan BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına swap yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı. BDDK'nın kararıyla 7,11 seviyelerine kadar gerileyen dolar, günü 7,15'ten kapattı. Yeni güne de yatay seyirle başlayan dolar kuru saat10.00 itibarıyla 7,15'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,75'ten, sterlin ise 8,86'dan alıcı buluyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasaların gözü bugün TSİ 15.30'da açıklanacak olan ABD istihdam verisinde olacak. Ekonomistler, ABD'de işsizlik oranının yüzde 16 düzeyine ulaşacağını ve bir aylık istihdam kaybının ise 22 milyon civarında gerçekleşmesini bekliyor.