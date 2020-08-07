Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi

Türkiye Bankalar Birliği'nden dün geceki kritik toplantıyla ilgili yapılan açıklamada "Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BAZI BANKALARIN MÜDÜRLERİ DE TOPLANTIYA KATILDI

Açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, 6 Ağustos 2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Sayın Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri toplantı için bir araya gelmiştir.

TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ, İŞBİRLİĞİ MESAJI VERİLDİ

Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir. Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir.

NORMALLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN POLİTİKALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı."

AKTİF RASYOSU DÜZENLEMESİNİN ESNETİLMESİ GÜNDEMDE

BloombergHT'nin aktardığına göre, toplantıda, bankaları daha fazla kredi vermeye zorlayan ve 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren Aktif Rasyosu düzenlemesinin esnetilmesinin de talep edildi ve BDDK bu talebe olumlu yaklaştı.