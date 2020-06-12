Dükkan ve araçlar sular altında kaldı...Dehşet dakikalarını böyle anlattılar

"Kahveye gittim, geldiğimde araba sular altındaydı"

İZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle dere kenarında bulunan bazı dükkan ve otomobilleri su basarken, maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi Çitlembik Durağı mevkisinde derenin taşması sonucu dere kenarındaki onlarca iş yeri ile park halindeki 2 otomobil sulara teslim oldu.

Yağmurun durması ve suların çekilmesinin ardından vatandaşlar ve belediye ekipleri suları tahliye etmeye çalıştı. Kardeşinin iş yeri ve yeğeninin aracının sular altında kaldığını söyleyen Tahsin Avun, "Aniden başlayan yağmur 1 saat içerisinde her tarafı sular altında bıraktı. Her yağmurda böyle oluyor burası. Dere var ama kanalizasyon yok" derken, aracı sular altında kalan Muhlis Avun ise "Kahveye gittim yağmur yağmaya başladı. Bir geldim ki araba mahvolmuş, kaskosu da yoktu. 90 bin liralık arabam mahvoldu. Bizim zararımızı kim karşılayacak şimdi" şeklinde konuştu.

"30 bin lira zararımız var"

Sel sularından zarar gören esnaflardan Murat Aydın da marangozhanesinin aniden sular altında kaldığını ifade ederek, "Bir anda başladı suyun nereden geldiğini bilemedik. Koca makine ters dönmüş. Dükkandan 2 kamyon malzeme attık. 30 bin liradan fazla zararımız var" dedi.

Aynı yerde 28 yıldır berber dükkanı olduğunu ve hemen hemen her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını söyleyen Cengiz Altun, kendi önlemini alarak dükkanına set yaptırdığını ifade ederek, "Ben kendi önlemimi aldım. Her sene bu önlem sayesinde dükkanımı su basmadan seli atlatıyorum" şeklinde konuştu.