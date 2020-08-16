Düğünde koronaya yakalanan 2 gelin, kendi düğünlerine katılamayacak

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının katıldıkları düğünde koranavirüse yakalandıkları, tedavi sürecinin başladığını, bu nedenle bir hafta sonra yapılacak olan kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi.

16.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:45

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının katıldıkları düğünde koranavirüse yakalandıkları, tedavi sürecinin başladığını,  bu nedenle bir hafta sonra yapılacak olan kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde koronavirüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti. Öztürk, yaptığı paylaşımda, "Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Yazarak vatandaşlarında dikkatli olmasını istedi.

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