Abi beni bir şey ısırdı dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ailesiyle gittiği düğünde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun otopsisinde, yılan ısırığına benzeyen küçük izlere rastlandığı öğrenildi.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki düğünde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden Hamza Ediz Sertel'in Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopsisi tamamlandı. Otopsideki ilk bulgulara göre, çocuğun vücudunda yılan ısırığına benzeyen küçük izlere rastlandığı öğrenildi.

Çocuğun kesin ölüm nedeninin tespiti için ise detaylı otopsi yapılacağı bildirildi. Bunun için Hamza Ediz Sertel'in cesedinden alınan örnekler Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

BÖLGEDE KOBRA YILANLARINA RASTLANIYOR

Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu, gazetecilere yaptığı açıklama, Türkiye'de yaygın olarak engerek türü zehirli yılanlar görüldüğünü, sadece Şanlıurfa'daki küçük bir alanda da kobra yılanlarına da rastlandığını söyledi.

Zehirli yılanların ısırdıkları yerde doku reaksiyonu oluşturduğunu ifade eden Göksu, "Isırdıkları yerde ciddi şişme ve ağrı oluşturuyorlar. Pıhtılaşma sistemine hasar veriyorlar. Bu da kanama tablosu ortaya çıkartabiliyor. Yetişkinlerde tablo biraz daha yavaş seyirli olabilirken, çocuklarda biraz daha ölümcül olabiliyor. Bu hastalara anti serum tedavisi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"YILANIN ISIRDIĞI YER EMİLMEZ"

Sertel'in ölümün kısa sürede meydana gelmiş olmasının yılan ısırığına bağlı bir ölüm olma ihtimalini güçlendirdiğini aktaran Göksu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Otopside akrep sokması ile yılan ısırığının ayırt edilebileceğinden emin değilim ama yine de önemli bilgiler verecektir. Yılan ısırdığı zaman yüzde 25'i kuru ısırıktır. Sadece ısırıyor. Zehirini zerk etmiyor. İnsanların sık yaptığı hatalardan bir tanesi yılanın ısırdığı yeri emmek. Bunun hiçbir faydası yok. Hayvanı yakalayıp hastaneye götürmeye çalışmak. İkinci ve üçüncü ısırıklar da bu esnada oluyor. Hayvanı yakalamanın da bir faydası yok. Isırılan yeri kalp seviyesinin üzerinde tutmak, sağlık kuruluşuna mesafe çok uzak ise ısırılan yerin üzerine elastik bandaj uygulamak gerekiyor. Yılan tarafından ısırılan hastaların hızlıca sağlık kuruluşuna ulaşmaları lazım."

DOĞAYA YÖNELENLERE VAHŞİ HAYVAN UYARISI

Göksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole hayat için doğaya yönelenleri de yılan, akrep ve böcek ısırmalarına karşı uyardı.