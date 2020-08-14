Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı

Gaziantep'te akşam geç saate kadar yüksek ses eşliğinde halay çeken düğün sahipleri ile kendilerini uyaran Vali Yardımcısı arasında tartışma yaşandı.

Gaziantep'te vali yardımcılarının da oturduğu sitede saat 22.00'da sona ermesi gereken düğün saat 23.30'a kadar devam edince site sakinleri yüksek sesten rahatsız oldu.

"ULAN" DİYE CEVAP VERDİLER

Sitede oturan Gaziantep Vali Yardımcısı düğün sahiplerini uyarınca 'ulan' diye karşılık aldı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından düğün konvoyu dağıldı.

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Son dönemlerde vaka sayısının hızla arttığı Gaziantep'te yetkililer uyarı üstüne uyarı yapıyor. Son olarak kentte alınan önlemleri açıklayan Vali Davut Gül, evlenen çiftin birinci derece yakınları hariç, 65 yaş üstü yaşlıların düğünlere gitmesinin yasaklandığını belirtmişti.