DSÖ, çocuklarda ölüme yol açan Kawasaki benzeri sendromu gündemine aldı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove son dönemde Avrupa ülkelerinde çocuk ölümlerine yol açan Kawasaki hastalığı benzeri sendromu mercek altına aldıklarını söyledi.



İtalyan ve İngiliz sağlık uzmanlarının son dönemde ağır enflamasyon şikayetiyle hastanelere getirilen çocuklarda Covid-19 ilişkisinin araştırıldığını söylemesinin ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bazı çocukların, Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve nadir görülen bir enflamasyon sendromu sonucu öldüğünü söylemişti.Euronews.com'da Görüntüle