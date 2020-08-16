Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Alman devi Borussia Dortmund, özel maçta adeta gol olup yağdı. Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşan sarı siyahlılar, sahadan 11-2 galip ayrıldı.

Dortmund'un gollerini Reyna (2), Raphael Guerreiro, Manuel Pherai, Nico Schulz, Delaney, Thorgan Hazard, Emre Can, Bellingham, Wolf, Taylan Duman attı. Wien'in sayıları ise Christoph Monschein ile Aleksandar Jukic'ten geldi.