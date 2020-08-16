Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Alman devi Borussia Dortmund, hazırlık maçında Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaştı. Toplam 13 golün atıldığı karşılaşmada Dortmund, rakibini 11-2 mağlup etmeyi başardı.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Alman devi Borussia Dortmund, özel maçta adeta gol olup yağdı. Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşan sarı siyahlılar, sahadan 11-2 galip ayrıldı.

Dortmund'un gollerini Reyna (2), Raphael Guerreiro, Manuel Pherai, Nico Schulz, Delaney, Thorgan Hazard, Emre Can, Bellingham, Wolf, Taylan Duman attı. Wien'in sayıları ise Christoph Monschein ile Aleksandar Jukic'ten geldi.