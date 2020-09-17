Dominik Cumhuriyeti nerede? Dominik Cumhuriyeti hangi kıtada? Dominik Cumhuriyeti tam nerededir?

Genelde insanların tatil için tercih ettiği Dominik Cumhuriyet'i açık ve masmavi denizi sevilen koyları, sıcak yardımsever insanları ile oldukça popüler bir tatil alanı ve ülke. Birçok yarışma programının parkurlarının yılın her zamanında üzerinden kurulu olduğu bu yarı ada ülkesi, her yıl tüm dünya genelinde popülaritesini arttırıyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

Dominik Cumhuriyeti ya da İspanyolca okunuşu ile Republika Dominikana, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir yarım ada ülkesidir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı olanyarım ada ülkesinin batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da ilk sömürge başkenti olma özelliğini taşıyor. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmeye çalışılmıştır. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ'NİN İKLİMİ NASILDIR?

Dominik Cumhuriyeti'nin tropik bir iklimi vardır fakat mevsimsel sıcaklık değişimlerinden çok bölgesel sıcaklık farklılıkları görülmektedir. Ağustos ayı bunaltıcı bir sıcak olur. Öyle ki insanalar dışarı bile çıkmak istemezler. Ülkede iki yağmurlu mevsim vardır, Ekim'den Mayıs'a kadar kuzey kıyıları, Mayıs'tan Ekim'e kadar güney kıyıları yağmurlu olur. Bu yağmurlar, sadece serinletici etkilidir ve yarım gün sürer. Haziran-Eylül ayları ise yoğun kasırgaların olduğu bir dönemdir.

DOMİNİK CUMHURİYETİNİ YÖNETİMİ VE PARA BİRİMİ

Dominik Cumhuriyeti'nin resmî para birimi Dominik Pesosu'dur. Yer Yer Doğu Karayip Doları da kullanılmaktadır. Ülkenin 2007 yılında nüfusu Birleşmiş Milletler tarafından 9.760.000 olarak tahmin edildi. Ortalama insan ömrü 73,7 yıl, okuryazarlık oranı % 82,1'dir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE TURİZM

Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşfinde ilk ayak bastığı yer Bahamalar'da San Salvador adasıdır, daha sonra Küba'nın kuzeyini gezmiş ve Dominik Cumhuriyeti'nin ve Haiti'nin bulunduğu Hispanyola adasına geçmiştir.

Son yıllarda geçirdiği çeşitli değişimler ile Karayipler'in en lüks denilebilecek tatil mekanlarından biri hâline gelmiştir. Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre Dominik Cumhuriyeti Karayiplerin en popüler turizm yeridir. Turizm, Dominik Cumhuriyeti'nin ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutar.

DOĞAL ÇEVRESİ

Dominik Cumhuriyeti geçmişte başka hiçbir yerde bulunmayan 1500 türü kapsayan çeşitli bitki örtüsü ile ve yoğun yağmur ormanları ve kaplıydı. Bugün bataklıklarının çoğu kurumuş ve ağaçlar kömür için kesilmiştir fakat hala korunmuş kesimler vardır. Ülkede yoksulluk ve aşırı nüfus çok ciddi problem teşkil etmektedir. Dominik Cumhuriyeti'ndeki birçok örgüt artan nüfus ile ekosistem üzerindeki baskı arasında sağlam bir ilişki kurmaya çalışmaktadır. Tüm bunlara rağmen Dominik Cumhuriyeti sahip olduğu ciddi güzellikteki sayfiye yerleri, mangrov bataklıkları, dağlık ormanları, çiçek açan düzinelerce ağaçları ve 218'den fazla kuş türünü barındırmaktadır.

HÜKÜMETİ VE POLİTİKASI

Dominik Cumhuriyeti temsili bir demokrasi veya demokratik cumhuriyettir, ülke yürütme, yasama ve yargı olmak üzere üç güç koluna sahiptir. Dominik Cumhuriyeti cumhurbaşkanı yürütme organının başkanlığını yapar ve kongre tarafından geçirilen yasaları yürütür, kabineyi atar ve silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Başkan ve başkan yardımcısı 4 yıl için doğrudan oy sistemiyle seçilirler. Ulusal meclis, 32 üyeli bir senato ve 178 üyeli Milletvekilleri Meclisinden oluşan iki meclislidir.

Yargı makamı Yüksek Adalet Divanı'nın 16 üyesine aittir. Cumhurbaşkanı, her iki Kongre meclisinin liderleri, iktidar partisi olmayan üyeden oluşan bir konsey veya Yüksek Mahkeme Başkanı ve bir muhalefet tarafından atanması yapılır.

Dominik Cumhuriyeti'nin çok partili bir siyasi sistemi var. Seçimler iki yılda bir eşit olarak bölünebilen yıllarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile dörde bölünemeyen çift sayılı yıllarda yapılan kongre ve belediye seçimleri arasında iki yılda bir yapılır. Dokuz üyeden oluşan Merkezi Seçim Kurulu (JCE) seçimleri denetlemek ile görevlidir.

Sözü geçen partiler sırasıyla, büyük partiden en büyüğü muhafazakâr Sosyal Hristiyan Reformcu Partisi'dir, 1966–78 ve 1986–96 iktidarında ve 1963, 1978–86 ve 2000–04'te iktidardaki sosyal demokrat Dominik Devrimci Partisi; 1996-2000 döneminde ve 2004'ten beri Dominik Kurtuluş Partisi.

Dominik Cumhuriyeti'nin komşu Haiti ile ilişkisi, Dominik Cumhuriyeti'ne kitlesel Haiti göçü üzerinde gerginleşmekte, Dominik Cumhuriyeti vatandaşları Haitilileri suç ve diğer sosyal sorunlar için suçluyor. Dominik Cumhuriyeti, Internationale de la Francophonie Örgütü'nün düzenli bir üyesidir. Dominik Cumhuriyeti'nin, Dominik Cumhuriyeti-Orta Amerika Serbest Ticaret Anlaşması yoluyla ABD, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır.

DOMİNİK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ

Son yıllarda düşük enflasyon, güçlü istihdam ve döviz gelirleri sayesinde bireysel tüketimde de belirli bir canlanma olduğu görülüyor. Ülkenin gelecek yıllarda ithal ürünler için önemli bir pazar olabileceği düşünülüyor. Büyümenin motoru inşaat, imalat, turizm ve madencilik sektörleri oldu.

ŞİMDİKİ HÜKÜMET

Ülke, halen 2016'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri 2. kez kazanan Danilo Medina liderliğindeki PLD hükümeti tarafından yönetiliyor.