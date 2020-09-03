Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

3 Eylül döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 3 Eylül 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4010 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4010 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

2 Eylül Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,4020 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4000 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,7525 lira seviyesinde kapattı.

2 Eylül Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7550 TL

Euro alış fiyatı : 8,7500 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,9018 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,8524 şeklinde belirlendi.

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