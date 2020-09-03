Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,4010 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4040

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
03.09.2020 02:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 03:01

3 Eylül döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 3 Eylül 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4010 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4010 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

2 Eylül Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,4020 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4000 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,7525 lira seviyesinde kapattı.

2 Eylül Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7550 TL

Euro alış fiyatı : 8,7500 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,9018 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,8524 şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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